Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satış saatine düzenleme

29.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:12

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde satışların 1 Aralık itibariyle saat 03.00'te başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde 2019-2020 sezonu düzenlenen törenle başladı.

Muhittin Böcek, yeni hal sezonunun hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diledi.

Hal komisyoncuları ve dernek yönetimiyle daha önce birçok toplantı yaptıklarını belirten Böcek, "Buradaki eksiklikleri, yapılması gerekenleri biliyoruz. Haldeki çalışma saatlerinin düzensizliğinden dolayı şikayetler vardı. 1 Aralık itibariyle Toptancı Hali'nde saat 03.00'ten önce satış yapılmayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA