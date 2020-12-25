Antalya yarından itibaren ısınıyor

Antalya'da yarından itibaren sıcaklığın artacağı ve mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Antalya'da yarından itibaren sıcaklığın artacağı ve mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yapılan son meteorolojik degˆerlendirmelere go"re bo"lgede mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artmaya bas¸layacagˆı ve ic¸ kesimlerde o"nu"mu"zdeki hafta boyunca sahil kesimlerde hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin u"zerinde devam edecegˆinin beklendiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, sıcaklıkların bo"lgenin ic¸ kesimlerinde periyot boyunca hafta ortasından itibaren tu"m bo"lge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece u"zerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Periyot boyunca beklenen en yu"ksek ve en du"s¸u"k sıcaklıklar ise şu şekilde açıklandı: Antalya 18-21/ 11-13 C°, Mugˆla 12-15/ 4– 7 C°, Isparta 11-13/ 2- 6 C°, Burdur 11-13/ 2- 6 C° - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı