ANTALYA Yardım kolisi alamadığını iddia edip, yarı çıplak bağırdı Yardım kolisi alamadığını iddia edip, yarı çıplak bağırdıAntalya'nın Alanya ilçesinde dağıtılan yardım kolisinden alamadığını iddia eden S.G. (43), yarı çıplak hale sokak ortasında bağırdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dağıtılan yardım kolisinden alamadığını iddia eden S.G. (43), yarı çıplak hale sokak ortasında bağırdı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen S.G., polis tarafından uzaklaştırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında cuma pazarı bölgesinde meydana geldi. Ramazan ayı nedeniyle gıda yardım kolisi dağıtıldığını iddia edip, bölgeye gelen S.G., koliden alamadığını söyleyip, bağırmaya başladı.

Üst kıyafetini çıkarıp, yarı çıplak bağırmaya devam eden S.G.'ye civardaki vatandaşların durumu haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G., sakinleştirildikten sonra polis nezaretinde bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan S.G.'nin geçen hafta da Atatürk Anıtı önünde kardeşiyle tartıştığı, ikisinin de alkollü olduğu olayda kendilerine jiletle zarar verdikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA