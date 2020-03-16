ANTALYA Yangını anında söndüren sticker ve cordlar
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Yangını anında söndüren sticker ve cordlar - Haber
Antalya, Güncel

ANTALYA Yangını anında söndüren sticker ve cordlar

Yangını anında söndüren sticker ve cordlarANTALYA'daki Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı'nda tanıtılan, yerli üretim, mikro yangın söndürücü sticker ve cordlar, elektrik paneli ya da prizlerde, yangın sırasında çıkardığı nano kapsüller sayesinde oksijen miktarını yok edip alevleri...

16.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:41
ANTALYA Yangını anında söndüren sticker ve cordlar

Yangını anında söndüren sticker ve cordlar

ANTALYA'daki Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı'nda tanıtılan, yerli üretim, mikro yangın söndürücü sticker ve cordlar, elektrik paneli ya da prizlerde, yangın sırasında çıkardığı nano kapsüller sayesinde oksijen miktarını yok edip alevleri anında söndürüyor.

Enerji sektörü temsilcileri, Antalya'da düzenlenen Enerji Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı'nda (ENEREX) bir araya geldi. Fuarda yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine vurgu yapan firmalar, stantlarda yerlerini aldı. Etkinlikte en çok dikkat çeken ürün ise bir markanın yangını önlemek için ürettiği sticker ve cordlar oldu. Kapalı bir elektrik paneline yerleştirilen stickerlar yangını hissedip çıkardığı nano kapsüller sayesinde ortamdaki oksijen miktarını yok ediyor. Bu sayede priz, elektrik panoları gibi mikro alanlarda yangın anında sönüyor.

'120 DERECEDE NANO KAPSÜLLER AKTİF HALE GELİYOR'

Mikro yangın söndürücü ürünler hakkında detaylı bilgi veren firmanın CEO'su Ali Gökçelik, dünyada yeni geliştirilen nano teknolojiyle üretilen bu ürünün, yerli üretim olduğunu söyledi. Yangını önlemek için ürünlerini her geçen gün yenilediklerini anlatan Gökçelik, "Küçük kapalı hacimlerde dedektör, tesisat, kablo bakım gerektirmeyen yangını hissedip söndüren küçük ürünler geliştirdik. Biri bant sticker şeklinde ve cord da kablo şeklinde. Elektrik prizlerinin içine bantlarımızı yapıştırıyoruz. Prizin içinde çıkan yangın durumunda bant içindeki nano kapsüller gaz fazına geçerek içeriyi oksijensiz bırakıyor. Bu sayede yangını hemen söndürüyor. Eğer hacmimiz biraz daha büyürse, örneğin sigorta kutusunun üst tarafına daha geniş bir sticker yapıştırıyoruz. Kapağı kapalı vaziyette kalacak şekilde olması gerekiyor. Isı yükselmesiyle 120 derece civarında içindeki nano kapsüller aktif hale geçerek içeriyi oksijensiz bırakıyor. Çevre duyarlığı olan bir ürün" diye konuştu.

'YANGIN SIRASINDA CORDLAR KENDİNİ İMHA EDİP, GAZI SALIYOR'

Elektrik panolarının daha da büyümesi halinde sticklerların yetersiz kaldığını, bunun için cordların kullanıldığını belirten Ali Gökçelik, "Elektrik panellerine 'S' şeklinde yerleştirerek içeriyi basit bir şekilde sarıp kapatıyoruz. Yine kapalı ortamda eğer içeride bir yangın çıkarsa cord alevi gördüğünde kendisini imha ediyor. Cord içindeki gaz dışarı salınarak ortamdaki oksijen oranını düşürüyor ve anında yangını söndürüyor" dedi

YERLİ ÜRETİM, BİR İLKE İMZA ATTI

Dünyada ilk olan bu ürünlerin Türkiye'de üretildiğini vurgulayan Ali Gökçelik, "Şu ana kadar küçük hacimli panolarda yangın söndürme imkanı yokken, yeni bir ürünü dünyaya sunduk. Ayrıca daha büyük panolarda da aktif olabilecek bir ürün. Basınçlı tüp, dedektör veya elektrik mekanik tesisatı gerektirmiyor. Bakıma ihtiyacı olmadan tamamen otonom çalışan yangını kendi hissedip söndürüyor" diye konuştu.

'ATMOSFERDE YOK OLAN TEK ÜRÜN'

Ali Gökçelik, amaçlarının yerli üretim olan bu ürünlerini tüm dünyaya duyurmak olduğunu aktardı. 100 ülkede patent aldıklarını anlatan Gökçelik, ürünlerin küresel tüm belgelere sahip olduğunu, çevre ve insan dostu olduğunu belirtti. Ali Gökçelik, "Atmosferde 4.5 gün içinde yok olan tek üründür. Diğer kullanılan gazlar uzun süre atmosferde kalıyor. Ozon tabakasına negatif etkileri vardır. Bu üründe bu oran çok düşük" dedi.

ANTALYA Yangını anında söndüren sticker ve cordlar

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Yangını anında söndüren sticker ve cordlar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Eser'in koronavirüs akımı çığ gibi büyüdü! Ünlü isimlerden destek yağdı Haber
Eser'in koronavirüs akımı çığ gibi büyüdü! Ünlü isimlerden destek yağdı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Haber
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi Haber
Virüsün kaynağı kurudu! Son gün yaşanan can kaybı sayısı umut verdi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti Haber
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi OHAL ilan etti
Koronavirüs aşısı için beklenen gün geldi! Bugün test edilecek Haber
Koronavirüs aşısı için beklenen gün geldi! Bugün test edilecek
Merkel'den Türkçe altyazılı koronavirüs çağrısı Haber
Merkel'den Türkçe altyazılı koronavirüs çağrısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede...
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
Koronavirüs öncesi günde 150 litre kolonya satıyordu, şimdi satışı 2 bin litreye yükseldi
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 7 kuruş zam geliyor
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mart 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Okan Buruk Emre Belözoğlu Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Beşiktaş Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: ANTALYA Yangını anında söndüren sticker ve cordlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 09:58:44. #1.14#