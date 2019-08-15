ANTALYA Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

15.08.2019 12:26

Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan orman yangınında 10 hektar kül oldu. Yanan bölgenin yakınındaki Nuray Kusay'ın evi o gün alevlerin sıçraması ihtimaline karşı boşaltıldı. Kusay'ın baktığı hayvanlar da jandarmanın yardımıyla kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından hayvanlarına kavuşan Nuray Kusay, Çok çok mutluyum. Umarım tekrar bir şey olmaz dedi.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ne bağlı Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te yangın çıktı. Büyüyen yangın çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca, bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Kendisi gibi emekli akademisyen olan eşiyle oturan Nuray Kusay da jandarma ve diğer ekiplerin yardımıyla tedbir amacıyla evini boşalttı. Nuray Kusay, yaklaşık 15 yıldır baktığı çeşitli türdeki hayvanlarını da alevlerden kurtarmak için çaba gösterdi. Hayvanlarının bir kısmını kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaştıran Nuray Kusay'ın yardımına jandarma ekipleri koştu. Kusay'ın kaplumbağa, tavşan ve koyun gibi hayvanları jandarma ekip aracına konularak evden çıkarıldı. Yaklaşık 10 hektarın kül olduğu yangın Nuray Kusay'ın eşiyle oturduğu eve 10 metre kala söndürüldü.

HAYVANLARINA KAVUŞTU

Nuray Kusay'ın jandarmayla birlikte kurtardığı hayvanları Kumluca Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar daha sonra Nuray Kusay'a teslim edildi. Nuray Kusay, evinin bahçesinde baktığı 2 tavşan, 3 kaplumbağa, 15 kedi, 8 köpek, 12 ördek, 15 tavuk, 2 koyun ve çeşitli türdeki kuşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

'ÇOK ÇOK MUTLUYUM'

Nuray Kusay, Kaplumbağalarıma ve tavşanlarıma kavuştum. Çok çok mutluyum. Umarım tekrar bir şey olmaz. Hep beraber mutlu bir şekilde yaşarız. Bu konuda yardımcı olan ve bu duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum dedi.

Kaynak: DHA