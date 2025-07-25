Antalya yangın son durum ne? SON DAKİKA! Antalya'daki yangınlar söndürüldü mü?

Antalya yangın vakaları son dakika gelişmeleriyle yeniden gündeme taşındı. Antalya yangın olayları, Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla birlikte kamuoyunun ilgisini çekti. Vatandaşlar "Antalya yangın ne zaman söndürülecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Antalya yangın son durum ne? Antalya'daki yangınlar söndürüldü mü? İşte detaylar...

ANTALYA YANGIN SON DURUM?

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.