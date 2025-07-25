Antalya yangın son durum ne? SON DAKİKA! Antalya'daki yangınlar söndürüldü mü?

Antalya yangın son durum ne? SON DAKİKA! Antalya'daki yangınlar söndürüldü mü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da devam eden yangınlarla ilgili son durum merak konusu oldu. Antalya'da yaşanan yangınlar söndürüldü mü, son dakika gelişmeleri neler? Bu soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Antalya yangın vakaları son dakika gelişmeleriyle yeniden gündeme taşındı. Antalya yangın olayları, Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla birlikte kamuoyunun ilgisini çekti. Vatandaşlar "Antalya yangın ne zaman söndürülecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Antalya yangın son durum ne? Antalya'daki yangınlar söndürüldü mü? İşte detaylar...

ANTALYA YANGIN SON DURUM?

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu'da Kurşunlu Mahallesi'nde, Muratpaşa'da Güzeloba Mahallesi ve Manavgat'ta Güzelyalı Mahallesi'nde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya yangın son durum ne? SON DAKİKA! Antalya'daki yangınlar söndürüldü mü?

İhbar üzerine söndürme çalışmaları için yangın bölgelerine 8 helikopter, 32 arazöz, 2 iş makinesi ve 186 orman personeli ile İl Emniyet Müdürlüğünün TOMA'ları sevk edildi.

Aksu ve Muratpaşa ilçelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle polis ekiplerinin yaptığı anonslarla evler tahliye edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi

İki ilimiz afet bölgesi ilan edildi
MHP'li Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında hayatını kaybetti

Kahreden görüntü! MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu

Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Minguzzi talimatı

Erdoğan son dönemin en çok tartışılan konusu için talimatı verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı

Suriye Ordusu ile YPG arasında çatışma! Askerler esir alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.