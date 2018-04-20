Antalya Yanan Araçta Mahsur Kalan Sürücüyü Vatandaşlar Kurtardı

Yanan araçta mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Antalya-Alanya Karayolu Konaklı Sanayi Kavşağı'nda hareket halindeki bir araçtan alevler yükselmeye başladı. Motor kısmından ani alev alan O7 ZP 791 plakalı aracın sürücüsü, şöför mahalinde mahsur kaldı. Çevreden yetişen vatandaşların çabası ile kurtarılan ve dumandan etkilenen sürücü, yine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.