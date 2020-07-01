ANTALYA Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildiANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, bir otomobilin yakıt deposunda 6 bin 800 gram esrar, kargo şirketi aracılığıyla gönderilen kolide de 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakıt deposunda esrar, kargo paketinde uyuşturucu hap ele geçirildi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, polis tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda, bir otomobilin yakıt deposunda 6 bin 800 gram esrar, kargo şirketi aracılığıyla gönderilen kolide de 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye esrar ve uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda Diyarbakır'dan yola çıkan bir otomobil ile esrar sevkiyatı yapıldığı saptandı. Alanya ilçesinden itibaren takibe alınan otomobil, Manavgat'a bağlı Çamlık mevkisinde durduruldu. İlçe emniyet müdürlüğü otoparkına götürülen otomobilde, narkotik köpeğiyle yapılan aramada, yakıt deposunda 10 naylon paket içinde 6 bin 800 gram esrar bulundu. Sürücü H.C. gözaltına alındı.

KARGOYLA UYUŞTURUCU HAP SEVKİYATI

Narkotik ekipleri, ayrıca, ilçeye kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu hap getirieceğini tespit etti. Söz konusu kargo şirketi şubesinde tedbir alan polis, kargo yoluyla gelen pakette 1120 uyuşturucu hap ele geçirdi. Paketi almaya gelen U.T. gözaltına alındı.

SÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün ayrı ayrı adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: DHA