ANTALYA Yabancı basının Perge Antik Kenti ilgisi Antalya'da düzenlenen 'Yeniden keşfet' toplantısına katılan yabancı basın mensupları Perge Antik Kenti'ni gezdi.

Antalya'da düzenlenen 'Yeniden keşfet' toplantısına katılan yabancı basın mensupları Perge Antik Kenti'ni gezdi.

*- Antik kente hayran kalan bazı gazetecilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini 'Yeniden Keşfet' tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermek amacıyla Türkiye'ye en çok turist gönderen 50 ülkenin büyükelçisini ve uluslararası basın mensuplarını Antalya'da ağırladı. Kundu bölgesindeki bir otelde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından büyükelçilere koronavirüs önlemleri ve alınan tedbirlerle ilgili bilgiler verildi.

Antalya'nın doğal ve tarihi güzelliklerinin de tanıtılması adına programa Perge Antik Kenti gezisi dahil edildi. Uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirleri bugün öğle saatlerinde Aksu ilçe sınırlarında bulunan ve Roma döneminin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti'ne geldi. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir temsilci basın mensuplarına alanı gezdirip bilgi verdi. Bilgilendirmesinin ardından basın mensuplarının alanda selfie çektiği görüldü.

Kaynak: DHA