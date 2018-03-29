Antalya'ya Yurt Dışından Gelen Ziyaretçi Artıyor

Antalya'ya gelen turist sayısının önemli göstergelerinden olan havayolu ile yurt dışından gelen yolcu sayısı bu ayın 28 gününde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artış gösterdi.

AA muhabirinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği yolcu istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, 1-28 Mart'ta Antalya Havalimanı'na yurt dışından 226 bin 366 kişi geldi. Bu dönemde gelen yolcu sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 52 artış gösterdi. Geçen yıl 1-28 Mart'ta kente hava yoluyla 149 bin 158 kişi geldi.

1 Ocak-28 Mart'ta kente havayoluyla yurt dışından 434 bin 383 kişi giriş yaptı. 2017 aynı döneminde bu rakam 321 bin 80 kişi düzeyinde gerçekleşti.