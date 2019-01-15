Antalya'ya Yeni Köprülü Kavşak

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Türel ve Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Liman Kavşağı'ndaki köprülü kavşakta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi valdı.

Ardından Antalya Çevre Yolları Kontrol Şefliğinde, kavşak projesi üzerine yapılan sunumu izleyen Karaloğlu, söz konusu kavşak sayesinde yakıt tasarrufu sağlayanacağını söyledi.

Hem zamandan tasarruf edilip hem de egzozdan çevre kirliliğinin önleneceğini anlatan Karaloğlu, 40 milyon liralık bir ihale bedeli bulunan köprününü 8 Mart'ta hizmete açılacağını ifade etti.

Başkan Türel de yaz aylarında 50 bin aracın geçtiği kavşağın büyük önem taşıdığını belirterek, köprülü kavşakların yıllık 25 milyon lira tasarruf sağladığını belirtti.

Antalya'nın trafik sorununun çözülmesi konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları olarak el ele vererek, önemli sorunların aşıldığını vurgulayan Türel, şunları kaydetti:

"Bu sorunların aşılması konusunda belediyemizin Emlak Daire Başkanlığı ve İmar Planlama Daire Başkanlığı önemli bir mesai harcadı. Bu projenin hızlı bir şekilde tamamlanması noktasında Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ile her zaman olduğu gibi güzel bir işbirliği gerçekleştirdik. Serbest Bölge kavşağımız bu mülkiyet sorunlarının da aşılmasıyla çok büyük bir hız kazandı."

Kaynak: AA