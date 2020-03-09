Antalya'ya yeni göz kliniği
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Antalya, Kepez, Güncel

Antalya'ya yeni göz kliniği

Antalya'da Deniz Göz Kliniği hizmete girdi.

09.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:27
Antalya'ya yeni göz kliniği

Antalya'da Deniz Göz Kliniği hizmete girdi. Kliniğin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı.


Doç.Dr. Deniz Turgut Çoban'a ait Göz Kliniğinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.Klinik Tıp teknolojisindeki son cihazlarla vatandaşlara göz sağlığı hizmeti verecek.


Çoban hem kliniğin hizmete açılması hem de doğum günü mutluluğunu bir arada yaşadı. Çoban, kliğini açmanın gururunu yaşadığını ifade etti.


Açılışta konuşan Başkan Tütüncü ise, Çoban'ın doğum gününü tebrik ederek, böyle bir kliniğin hizmete girmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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