Antalya'ya tatile gelen Rus turist, yürüyüş yaparken hayatını kaybetti
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Antalya'ya tatile gelen Rus turist, yürüyüş yaparken hayatını kaybetti

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:30
Antalya'ya tatile gelen Rus turist, yürüyüş yaparken hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Rus turist Mikahil Bunyansky (60) arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak, yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Rus turist Mikahil Bunyansky (60) arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak, yaşamını yitirdi.

Alanya'ya tatile gelen ve bugün, arkadaşlarıyla Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkiindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan Rus Mikahil Bunyansky, fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mikahil Bunyansky'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunyansky'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Rus turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tourism Today

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