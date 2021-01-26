Antalya'ya tatile gelen Rus turist, oteldeki odasında ölü bulundu
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Antalya'ya tatile gelen Rus turist, oteldeki odasında ölü bulundu

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:33
Antalya'ya tatile gelen Rus turist, oteldeki odasında ölü bulundu

Rusya'dan tatil için kız arkadaşı Oksana Komarova ile Antalya'ya gelen Pavel Khapaev (40), odasında ölü bulundu. Khapaev'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Olay, sabaha karşı Konyaaltı ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Rus Pavel Khapaev, konakladığı otel odasında, kız arkadaşı Oksana Komarova tarafından yatakta hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Khapaev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Oksana Komarova, polis merkezinde verdiği ifadesinde, tatil için iki gün önce geldiklerini belirterek, "Akşam alkol aldıktan sonra yattık. Saat 04.30 sıralarında uyandığımda Khapaev'in nefes almadığını fark ettim. Bunun üzerine otel yönetimine bilgi verdim" dedi.

Rus turistin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Kaynak: Tourism Today

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