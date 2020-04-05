Antalya'ya tali yoldan gitmek isterken kaza yaptılar: 4 yaralı KONYA'dan Antalya'ya, tali yollardan gitmek isteyen 2'si Suriyeli 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

KONYA'dan Antalya'ya, tali yollardan gitmek isteyen 2'si Suriyeli 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Seydişehir ilçesi Taşağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İçişleri Bakanlığı'nın konavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş- çıkışları yasaklanması üzerine 4 kişi, Konya'dan Antalya'ya tali yoldan gitmek istedi. Suriye uyruklu Abbas Abdulkadir yönetimindeki 07 MA 6933 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Abbas Abdulkadir ve araçtaki vatandaşı Mohammid Abdulkadir ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ?

Kaynak: DHA