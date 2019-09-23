Antalya'ya şehit ateşi düştü

23.09.2019 16:22

IRAK'ın kuzeyinde şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) acı haberi, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Antalya Serik'teki ailesine verildi. Orta Mahalle 1017 Sokak'ta oturan ve ilçede servis şoförlüğü yapan baba Ali Dinçer ile anne Zübeyde Dinçer'e çocuklarının şehit olduğu haberi verildi. Şehidin ailesinin oturduğu eve, Türk bayrağı asılırken, sokağa da taziye çadırı kuruldu. Evli ve 6 aylık kız babası olan şehit Fikret Dinçer'in, gelecek hafta kız kardeşinin düğünü için ilçeye gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

Şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Dönüklü Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA