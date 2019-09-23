Antalya'ya şehit ateşi düştü

23.09.2019 15:15

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden P. Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Servis şoförlüğü yapan baba Ali ve anne Zübeyde Dinçer'e haber verilirken, sağlık ekipleri de evin önünde hazır bekletildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu.

Evli ve 6 aylık bir kız bebeği olduğu öğrenilen Dinçer'in kız kardeşinin düğünü için gelecek hafta baba ocağına gelme hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA