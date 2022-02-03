Antalya'ya ocakta hava yoluyla 138 bin 604 yabancı turist geldi

ANTALYA (AA) - Antalya'ya ocakta hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 178'lik artışla 138 bin 604 kişi olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, 2022'ye iyi bir başlangıç yaptı.

Ocakta kente hava yoluyla 138 bin 604 yabancı misafir geldi. Geçen yılın ocak ayına göre yabancı turist sayısında yüzde 178 artış yaşandı.

En fazla turist gönderen ülkeler arasında Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'dan Antalya'ya ocakta gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,68 artışla 43 bin 219'a çıktı. Bu ülkeyi 22 bin 38 turistle Almanya, 5 bin 987 turistle İngiltere, 4 bin 732 turistle Polonya, 4 bin 570 turistle Kazakistan takip etti.