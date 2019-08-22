Antalya'ya midesinde taşıdığı 45 kapsül uyuşturucu ile geldi

22.08.2019 12:39

Antalya Havalimanı'nda yakalanan yabancı uyruklu bir şahsın mide ve bağırsaklarında 45 adet kapsül 765 gram eroin çıktı. Türkiye'ye uyuşturucu kuryeliği yapan şüpheli tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Hudut Büro Amirliği görevlilerince Antalya Havalimanı'nı kullanarak diğer illerden ve ülkelerden uyuşturucu madde nakli yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam ediyor. Son olarak Antalya'ya gelen bir uçağın yolcuları arasında bulunan, şüpheli ve tedirgin davranışlar sergileyen, İran uyruklu B.P. isimli şahıs durduruldu. Zanlının uyuşturucu madde kuryelerinden olabileceği ve yutmak suretiyle bağırsaklarında ve midesinde uyuşturucu getirebileceği değerlendirildi. Yapılan kontrolde şahsın mide ve bağırsaklarında 45 adet kapsül 765 gram eroin olduğu anlaşıldı.



Cumhuriyet Savcısının talimatıyla B.P. isimli şahıs hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan işlem yapıldı ve şüpheli çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA