Antalya'ya Mekanik Katlı Otopark

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mekanik katlı otopark yapacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Plaza 200 binası karşısında belediyeye ait alana kurulan 188 araç kapasiteli mekanik katlı otopark, Kaleiçi ve Atatürk Caddesi çevresindeki park ihtiyacına cevap verecek.



Mekanik katlı otopark, iki katlı liftli ve dört katlı mekanik sistemden oluşacak. İki katlı sistem genel olarak kısa süreli bırakılacak araçlar için tercih edilecek. Dört katlı sistem ise uzun süreli parklar için kullanılacak.



Bu sayede açık otoparkta tek aracın kapladığı alana dikey olarak 2 ya da 4 araç park edebilecek. Otoparkta hidrolik tahrik sistemi ile çalışan kaldırma platformları kullanılacak.



Proje yaklaşık 2,5 milyon liraya mal olacak.