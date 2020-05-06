Antalya'ya kontrollü giriş
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Antalya'ya kontrollü giriş

Antalya'ya kontrollü giriş
06.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:10

Antalya'ya kontrollü girişKoronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden biri olan Antalya'ya giriş ve çıkışlar, jandarma ve polislerin ortak kontrol noktalarında kontrollü sağlanıyor.

Antalya'ya kontrollü giriş

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden biri olan Antalya'ya giriş ve çıkışlar, jandarma ve polislerin ortak kontrol noktalarında kontrollü sağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 3 Nisan'da 31 ile getirilen seyahat yasağı, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde sona erdi. Yasağın kalkmasının ardından Döşemealtı'ndaki kontrol noktasında şehirlerarası yük taşıyan TIR'ların yanı sıra, otomobilleriyle Antalya'ya gelmek isteyen vatandaşlar kontrolden geçirildi. Araçlardakilere nereden geldikleri sorulurken, ikametleri Antalya dışında olanların izin belgeleri kontrol ediliyor. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden birinden gelen ve seyahat izin belgeleri olmayanların kente girişine izin verilmiyor. Araçların içindeki herkesin ateşi ölçülerek, maske takıp takmadıkları kontrol ediliyor, takmayanlar uyarılıyor.

Kontrol noktasında görev yapan jandarmanın, üzerinde 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazılı ay yıldız baskılı maskeleri dikkati çekti.

Antalya'ya kontrollü giriş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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