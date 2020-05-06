Antalya'ya kontrollü giriş

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden biri olan Antalya'ya giriş ve çıkışlar, jandarma ve polislerin ortak kontrol noktalarında kontrollü sağlanıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında seyahat yasağının kalktığı 7 ilden biri olan Antalya'ya giriş ve çıkışlar, jandarma ve polislerin ortak kontrol noktalarında kontrollü sağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 3 Nisan'da 31 ile getirilen seyahat yasağının Antalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde sona erdiğini belirtti. Yasağın kalkmasının ardından Döşemealtı'ndaki kontrol noktasında şehirlerarası yük taşıyan TIR'ların yanı sıra, otomobilleriyle Antalya'ya gelmek isteyen vatandaşlar, kontrolden geçirildi. Araçlardakilere nereden geldikleri sorulurken, ikametleri Antalya dışında olanların izin belgeleri kontrol ediliyor. Kısıtlamanın sürdüğü 24 ilden birinden gelen ve seyahat izin belgeleri olmayanların kente girişine izin verilmiyor. Araçların içindeki herkesin ateşi ölçülerek, maske takıp takmadıkları kontrol ediliyor, takmayanlar uyarılıyor.Kontrol noktasında görev yapan jandarmanın, üzerinde 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazılı ay yıldız baskılı maskeleri dikkati çekti.

Kaynak: DHA