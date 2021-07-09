Antalya'ya "kombine" taşımacılık başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'ya "kombine" taşımacılık başlıyor

Antalya'ya 'kombine' taşımacılık başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ, kademeli normalleşme doğrultusunda halen devam eden Bursa ve Karaman'ın yanı sıra 10 Temmuz'dan itibaren Antalya Alanya'ya yüksek hızlı tren artı otobüs bağlantılı kombine taşımacılık başlatıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD Taşımacılık AŞ, kademeli normalleşme doğrultusunda halen devam eden Bursa ve Karaman'ın yanı sıra 10 Temmuz'dan itibaren Antalya Alanya'ya yüksek hızlı tren artı otobüs bağlantılı kombine taşımacılık başlatıyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, günlük sefer sayısı 26'dan 36'ya çıkarılan yüksek hızlı trenler aynı tarihten itibaren Ankara-Konya-Karaman, İstanbul-Konya-Karaman, Ankara-Eskişehir-Bursa, Konya-Eskişehir-Bursa, Ankara-Antalya-Alanya, İstanbul-Antalya-Alanya hatlarında YHT artı otobüs bağlantısıyla kombine taşımacılık hizmeti verecek. YHT seferlerinin artırılmasıyla günlük 4 bin 542, toplamda 16 bin 92 ilave kapasite sağlayan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, YHT artı kombine taşımacılıkla sadece YHT'lerin ulaştığı şehirlere değil, yakın şehirlere de seyahat süresini önemli oranda düşürüyor. YHT artı otobüs bağlantısıyla seyahat süreleri ise şöyle:

"Ankara-Eskişehir-Bursa 4 saat, Konya-Eskişehir-Bursa 4 saat 15 dakika, Ankara-Konya-Karaman 3 saat 35 dakika, İstanbul-Konya-Karaman 6 saat 55 dakika, Ankara-Konya-Antalya 7 saat 20 dakika, Ankara-Konya-Alanya 7 saat 30 dakika, İstanbul-Konya-Antalya 10 saat 30 dakika, İstanbul-Konya-Alanya 10 saat 45 dakika."

YHT artı otobüs bağlantılı kombine taşımacılıkla seyahat süresinde önemli tasarruf sağlanırken, konforlu, rahat, ekonomik bir yolculuk imkanı sunuluyor. İstanbul-Antalya-Alanya arasındaki seyahat süresinin otobüsle 12-14 saat olduğu dikkate alındığında YHT artı otobüs bağlantısıyla bu sürenin yaklaşık 10 saat 30 dakikaya inmesi, vatandaşların tatil amaçlı seyahatlerinde çok önemli rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Bugüne kadar 57 milyon yolcuya hizmet veren yüksek hızlı trenlerin otobüs bağlantılı kombine taşımacılığa en fazla talep Ankara-Eskişehir-Bursa, Konya-Eskişehir-Bursa hatlarında oldu. Bu hatlarda bugüne kadar 1 milyon 596 bin 925 kişi YHT otobüs bağlantısını tercih ederek hem konfor hem de zaman tasarrufu sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattında "Ekspres YHT" seferlerinin yarın itibarıyla başlayacağını açıklamıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Zeki Müren Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'ya "kombine" taşımacılık başlıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 13:58:20. #1.16#

title