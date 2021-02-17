Antalya'ya kar yağdı
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Antalya'ya kar yağdı

17.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:15

Antalya'da yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde yağmurla karışık şekilde kısa sürdü.

Antalya'da yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde yağmurla karışık şekilde kısa sürdü.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede azaldığı kentte, gece saatlerinde yüksek kesimlerde bir süre kar görüldü.

Kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde daha çok yağmurla karışık gerçekleşti.

Kentte uzun yıllar sonra yağan kar, Antalyalıları şaşırttı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yaptığı açıklamada, kentte ciddi kar yağışı beklemediklerini, soğuk hava dalgasının doğuya kaydığını belirtti.

Gültekin, üreticiler ve ilgililer için zirai don uyarısında bulundu.

Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı
Antalya'ya kar yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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