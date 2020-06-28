Antalya'ya ilk turistler gelmeye başladı
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Antalya'ya ilk turistler gelmeye başladı

Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesiyle bazı ülkelerdeki seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından turistler, Antalya'ya gelmeye başladı.

Antalya'ya ilk turistler gelmeye başladı
28.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:26

Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesiyle bazı ülkelerdeki seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından turistler, Antalya'ya gelmeye başladı.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsle mücadele sürerken, Türkiye'de alınan önlemlerle normalleşme takviminin açıklaması ve bazı ülkelerdeki seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'ya turistler gelmeye başladı. Farklı ülkelerden gelerek Antalya Havalimanı'na iniş yapan turistler kentin çeşitli bölgelerindeki konaklama yerlerine götürülmek üzere transfer ve taksici esnafı tarafından karşılandı. Turistlerin yabancı ülkelerden Antalya'ya gelmeye başlamasıyla birlikte sezonun ilk turistlerini karşılayan esnaf sevinç yaşadı.

"ALANYA'YI ÇOK SEVİYORUZ, İLK FIRSATTA BURAYA GELDİK"

Yazları Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Danimarkalı Carsten Bramming, ailesi tekrar geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Bramming, "Korona virüs tedbirleri kapsamında gelmemiz mümkün değil gibi gözüküyordu. Alanya'yı çok seviyoruz, ilk fırsatta buraya geldik. Tatilimizi burada geçireceğiz. Maskeli gelmek buraya biraz üzücü ama burada olduğumuz için de çok mutluyuz" dedi.

"İNŞALLAH BİZLER MÜŞTERİLERİMİZ ALMAYA DEVAM EDERİZ"

Havalimanından ilk müşterisini alarak Alanya'ya getiren taksici Mustafa Yüksel, sevinçli olduğunu aktardı. Yüksel, "İlk müşterim gayet neşeli bir şekilde buraya geldik. İlçede 5 hafta kalmayı düşünüyorlar. Bu sene benim turist olarak ilk müşterim Danimarkalı aile oldu. 1 ve 15 Temmuz'da yurtdışından gelecek turist olacakmış. İnşallah bu korona virüs vakası artış göstermez, bizler de müşterilerimiz almaya devam ederiz" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

Kaynak: İHA

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