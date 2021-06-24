Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
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Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi

Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Rusya arasında korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasının ardından Rus turistler Antalya'ya akın etti.

Türkiye ile Rusya arasında korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasının ardından Rus turistler Antalya'ya akın etti. Kente Rusya'dan iki günde 69 uçakla 18 bin 594 turist geldi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından turizmin başkenti Antalya'ya Rus turistler akın etti. Kısıtlama kaldırılmadan önce kente gelen Rus heyetin yaptığı incelemelerde Antalya vaka sayısındaki düşük oranı ve alınan tedbirlerle tam not almış ve seyahat kısıtlaması kaldırılmıştı. Uçuşların yeniden başlamasıyla Rusya'nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait ilk uçak, 22 Haziran günü saat 05.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Yoğun talebin ardından Antalya Havalimanı'nda Terminal 1'in ardından Terminal 2'de hızlı bir şekilde hizmete açıldı. Rusya'nın farklı kentlerinden havalanan uçakların Antalya'ya gelişleri aralıksız devam ediyor.

Covid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, işlemlerinin ardından tatillerini geçirmek üzere Antalya'nın farklı bölgelerine servislerle hareket etti. Uzun bir aradan sonra Rus turistler, güvenli turizm sertifikasına sahip 5 yıldızlı otellerde tatilin keyfini çıkarmaya başladı.

İki günde 18 bin 594 Rus turist geldi

22-23 Haziran tarihlerinde Rus turistleri taşıyan 69 uçak Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Dış hatlar terminaline 343 uçuşla 64 bin 916 turist gelirken, bunlardan 18 bin 594'ünün Rus olduğu bildirildi. - ANTALYA

Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi
Antalya'ya hava yoluyla iki günde 18 bin Rus turist geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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