Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyonu aştı
Antalya'ya yılın başından bu yana hava yoluyla 4 milyon 351 bin 879 turist geldi.
Antalya'ya yılın başından bu yana hava yoluyla 4 milyon 351 bin 879 turist geldi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, bu rakamı ağustosta aştı.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-15 Ağustos tarihleri arasında kente hava yoluyla 4 milyon 351 bin 879 turist geldi. Tatil için gelenlerin büyük bölümünü Ruslar oluşturdu. Antalya'ya 1 Ocak'tan bu yana gelen Rus turist sayısı 2 milyona ulaştı.
Kentteki turizm hareketliliği özellikle ağustosta arttı. 1-15 Ağustos döneminde 957 bin 197 kişi tatil için Antalya'yı tercih etti.
Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında yüzde 203 artış gerçekleşti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun