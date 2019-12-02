02.12.2019 01:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 01:29

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyonu aştı

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, yılın 11 ayında yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısı, 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 16,73 arttı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 2019 yılı yabancı turist sayılarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Antalya'ya bu yıl 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 14 milyon 444 bin 251 oldu. Geçen yıl aynı dönemde sayı 12 milyon 333 bin 790 olmuştu. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı 2 milyon 110 bin 461 artarken, oransal artış ise yüzde 17,11 oldu. Yurt dışında yaşayıp kenti ziyaret eden Türk vatandaşları da dahil edildiğinde, Antalya'ya 11 ayda gelen toplam ziyaretçi sayısı 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı.

RUS TURİST ZİRVEDE

Milliyetlere göre yapılan analize göre ise kayı ayı sonu itibarıyla 203 ülkeden turist ağırlayan kenti en çok Ruslar tercih etti. Rusya'dan geçen seneye göre yüzde 16,08'lik oran ve 765 bin 203 kişi artışla toplam 5 milyon 524 bin 160 kişi geldi. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38,24 oldu.

ALMANYA, UKRAYNA VE İNGİLTERE

En çok turist ağırlanan ikinci ülke Almanya'dan ise geçen yıla göre yüzde 15,42'lik oran ve 347 bin 960 kişilik artışla gelen toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 602 bin 725 oldu. Almanların toplam ziyaretçi sayısındaki payı ise yüzde 18,02 olarak açıklandı. Üçüncü sıradaki Ukrayna'dan yüzde 12,13'lük oran ve 86 bin 807 artışla toplam 802 bin 628 turist geldi. Ukrayna'nın toplam sayıdaki payı da yüzde 5,56 oldu. İngiltere pazarında da yüzde 11,76'lık oran ve 74 bin 261 artışla toplam 705 bin 917 turist ağırlanırken, İngilizlerin payı da yüzde 4,89 oldu.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Yılmaz KILIÇKAYA ANTALYA, (DHA)-

Kaynak: DHA