Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 15 milyonu aştı

01.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 01.12.2019 16:35

TURİZMDE bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'ya, yılın 11 ayında yurt dışından hava yoluyla gelen turist sayısı, 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 16,73 arttı.

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 2019 yılı yabancı turist sayılarında rekorlar kırmaya devam ediyor. Antalya'ya bu yıl 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 14 milyon 444 bin 251 oldu. Geçen yıl aynı dönemde sayı 12 milyon 333 bin 790 olmuştu. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı 2 milyon 110 bin 461 artarken, oransal artış ise yüzde 17,11 oldu. Yurt dışında yaşayıp kenti ziyaret eden Türk vatandaşları da dahil edildiğinde, Antalya'ya 11 ayda gelen toplam ziyaretçi sayısı 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı.

Kaynak: DHA