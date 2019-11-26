Antalya'ya gelen turistler Türk hamamı ve çamur banyosuna ilgi gösteriyor

26.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:25

"Turizmin başkenti" Antalya, Türk hamamı ve çamur banyosunu barındıran SPA merkezleriyle de dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

Yılın başından bu yana 15 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayan Antalya, denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğasının yanı sıra SPA merkezleriyle turistlerin gözdesi haline geldi.

Tatil için kente gelen turistler, Türk hamamına girip, tuz odaları ile buhar ve çamur banyolarında rahatlıyor.

Antalya'nın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak'ta yaklaşık 4 yıl önce kurulan SPA köyü, sezonda günde yaklaşık 200 turisti ağırlıyor.

Osmanlı mimarisindeki mini SPA köyü, Türk hamamı, sauna, tuz odası, 40 masaj odası, yüzme havuzu, buhar ve çamur banyoları, restoran, kafeterya, oyun alanları ve küçük villalarla turistlere hizmet veriyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve işletmenin sahibi Ayhan Kızılsavaş, AA muhabirine, kentte beş yıldızlı tesislerin önemli bölümünün SPA otel olduğunu ve bu alanda kentin yurt dışında ön plana çıktığını söyledi.

Turistlerin ilgisi üzerine geniş konseptli bir mini SPA köyü kurduklarını anlatan Kızılsavaş, buradaki çamur havuzları için Dalyan'dan Sağlık Bakanlığı onaylı çamur getirdiklerini bildirdi.

Kızılsavaş, kurutularak toz halinde gelen çamuru, tesislerinde tekrar arıtılmış suyla hazırlayarak, turistlerin hizmetine sunduklarını kaydetti.

Mini köyün müşterilerinin yüzde 99'u yabancı

Tesise gelenlerin yüzde 99'unun yabancı olduğunu belirten Kızılsavaş, "Yılın 10 ayında 35 bin kişi tesisten faydalandı, yıl sonunda bu rakamın 40 bine ulaşacağını düşünüyoruz." dedi.

Ağırlıklı olarak Avrupalı ve Rus turistlerin tercih ettiği SPA merkezlerine, son 3 yıldır İranlıların da ilgi gösterdiğini bildiren Kızılsavaş, turistlerin özellikle tatillerinin ilk günlerinde SPA merkezlerine gelerek vücutlarındaki ölü deriyi atmak istediğini anlattı.

Turistlerin Türk hamamı ve çamur banyosuna yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Kızılsavaş, şunları kaydetti:

"Türk hamamı bize Osmanlı'dan gelen bir kültür. Avrupa ülkelerinde ya da Rusya'da hamam kültürü yok, sadece sauna ve masaj kültürü var. Türk hamamında yapılan kese, köpük, masaj ile çamur banyosu yabancıların ilgisini çekiyor. Bu hizmeti alan turist yeniden geliyor. Sadece SPA için Türkiye'ye, Antalya'ya gelen turistler var. Turistlere otantik bir mekanda, kendi kültürümüzü yansıtan bir hizmet sunuyoruz."

Kaynak: AA