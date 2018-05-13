Antalya'ya Gelen Turist Sayısında Yüzde 47'lik Artış

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Antalya ve Gazipaşa Havalimanına 12 Mayıs 2018 tarihine kadar toplam 1 milyon 805 bin 796 yolcu iniş yaptı. Bu rakamlar geçen seneyle aynı güne göre yüzde 47'lik artış gösterdi.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Antalya ve Gazipaşa Havalimanı'na 12 Mayıs tarihine kadar toplam 1 milyon 805 bin 796 kişi geldi. Bu rakamlar geçen yıl 12 Mayıs tarihinde ise 1 milyon 228 bin 258 kişiyken, yüzde 47'lik bir artış sağlandı. Geçtiğimiz seneyle bu sene arasındaki fark ise tam olarak 577 bin 538 oldu.

Antalya'ya rekor yolcu

Mayıs ayının 12'si itibariyle Antalya Havalimanına bu sene 1 milyon 771 bin 711 kişi gelirken, bu rakam geçtiğimiz sene 356 bin 478 olarak kayıtlarda yer alıyor. Bu sene ile geçtiğimiz sene arasında 1 milyon 415 bin 233 kişilik fark var. Bu oranlar yüzde 632'lik farka denk geldi.

Antalya'ya bu ayın ilk 12 gününde ise toplam 570 bin 58 yolcu gelirken, Gazipaşa Havalimanına 16 bin 629 yolcu geldi. Her iki havalimanına gelen toplam yolcu sayısı ise 586 bin 687 kişi olarak kayıtlara geçti. - ANTALYA