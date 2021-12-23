Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyonu geçti

ANTALYA (İHA) - Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının son günlerine yaklaşırken artmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı Ocak ayından bugüne kadar 9 milyonu aştı.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 2021 yılının son günlerine yaklaşırken artış gösteriyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Ocak ayından bugüne kadar hava yoluyla Antalya'ya gelen turist sayısı 9 milyon 2 bin 217 oldu.

2020'ye göre yüzde 164 artış

Korona virüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3 buçuk milyon turistle kapatan Antalya'da aşılama çalışmaları, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ve tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye devam ediyor. 2021 yılının 1 Ocak- 21 Aralık döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 164 artış kaydederek 9 milyon 2 bin 217'ye ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde ise Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyon 410 bin 44 oldu.

En çok turist Rusya'dan

2021 yılında, Ocak ayından bu yana Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, Rusya'yı Ukrayna, Almanya ve Polonya takip ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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