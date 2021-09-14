Antalya'ya gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

ANTALYA'ya gelen Turist sayısı, 13 Eylül itibarıyla 6 milyon 41 bin 439'a ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre rakamda yüzde 202 artış yaşandı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-13 Eylül tarihleri arasında Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente sadece havayoluyla gelen turist sayısı, 6 milyon barajını aştı. Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, kente yılın başından bu yana havayoluyla gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 artarak, 6 milyon 41 bin 439 olduğu belirtildi. Turizm verilerinin yüzleri güldürmeye devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: