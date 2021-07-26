Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyonu aştı

Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Ekonomi

"Turizmin başkenti" Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 24 bin 843'e ulaştı.

"Turizmin başkenti" Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 24 bin 843'e ulaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürdü.

Kente 1 Ocak-25 Temmuz döneminde 3 milyon 24 bin 843 turist geldi. Yıl boyunca gelen turistlerin yüzde 48,7'si temmuzda kentte tatil yaptı.

Geçen yıl 1-25 Temmuz'da 164 bin 697 turistin tercih ettiği Antalya'ya bu yılın aynı döneminde 1 milyon 474 bin 172 turist geldi.

Rusya'nın uyguladığı uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla hareketliliğin arttığı kenti, 1-25 Temmuz'da Rusya'dan 2 bin 93 uçuşla gelen 547 bin 133 turist ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Hande Yener İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Balotelli Aytaç Kara Fatih Terim Serdar Aziz Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'ya gelen turist sayısı 3 milyonu aştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:05:49. #1.16#

title