Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti
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Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "güvenli tatilin" adresi olan Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı.

21.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde "güvenli tatilin" adresi olan Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu aştı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan kentte, yurt dışı uçak seferlerinin başlamasıyla yabancı turistte hareketlilik yaşanmaya başladı.

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, turizm sektörünün dünya genelinde tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Gelişmelerin anlık değişebildiğini dile getiren Yavuz, son bir haftada dünyanın en çok turist alan bölgelerine birer birer seyahat uyarısı geldiğini belirtti.

Mayorko, Kuzey İspanya, Hırvatistan sahil bölgesi, Fransa, Bulgaristan sahillerinin şu süreçte engellerle boğuştuğunu aktaran Yavuz, Antalya'nın ise bu süreçte çok büyük mücadele verdiğini kaydetti.

"8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla destinasyon yoktur"

Özellikle Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın Antalya ve Türkiye turizmi açısından son derece başarılı bir çalışma olduğunu vurgulayan Yavuz, yurt dışına yönelik önemli tanıtımlar yapıldığını ve programın iyi bir şekilde anlatıldığını bildirdi.

Kentte, turizmin özellikle temmuzda hareketlendiğini anlatan Yavuz, şunları söyledi:

"Antalya Havalimanından derlediğimiz istatistiki verilere göre, Antalya 19 Ağustos itibarıyla 1 milyon turisti yakaladı. Bu süreçte küçümsenmemesi gereken bir rakam. Belki tek bir turistin gelmediği bir 8 ay geçirebilirdik. 2020 yılında 8 ayda 1 milyon turistin gittiği çok fazla turizm destinasyonu olduğunu düşünmüyorum."

Sezonun bitmesine yaklaşık 2,5 ay kaldığını aktaran Yavuz, bundan sonra da Antalya ve Türk turizminin sorunsuz ilerlemesi için alınan tedbirlerden asla taviz verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

İlk sırada Ukrayna yer aldı

Kente 31 ülkeden turistin geldiğini dile getiren Yavuz, 1 Ocak - 19 Ağustos tarihlerinde en fazla turistin Ukrayna'dan geldiğini söyledi. İkinci sırada ise Ruslar'ın yer aldığını belirten Yavuz, "Ukrayna'dan 299 bin 967, Rusya'dan 281 bin 398, Almanya'dan 221 bin 151, İngiltere'den 85 bin 850 turist tatil için Antalya'yı tercih etti." dedi.

Yavuz, Antalya'yı 1 Ocak-19 Ağustos'ta ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 87 bin 959 olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.

Antalya'ya gelen turist sayısı 1 milyonu geçti

Kaynak: AA

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