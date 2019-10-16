Antalya'ya gelen 20 milyon turist kişi başı 650 litre su tüketip 2,5 kilo atık bırakıyor

16.10.2019 13:47

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 67'sinin Antalya'yı tercih ettiğini, böylesi bir kentte hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi. Böcek, "Yerli turistle birlikte şehrimizi yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret ediyor. Bir turistin havuzuyla, duşuyla günde 650 litre su gideri vardır. Her turist 2,5 kilo atık demektir" dedi.



Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliv ve Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Başkan Böcek, ülkeler arasındaki işbirliğini arttırmak için öncülük etmeye ve üzerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliv'i makamında kabul etti. Nezaket ziyaretinde Kırgızistan hakkında bilgi veren Büyükelçi Omuraliv, Antalya'nın özellikle turizm ve tarım alanlarında çok başarılı olduğunu belirterek, Başkan Muhittin Böcek'in de siyasette çok tecrübeli olduğunu söyledi. Kırgızistan ile Türkiye'nin aynı dil ve dine sahip iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Kırgız Büyükelçi Omuraliv, Türkiye'de yaşayan 30 bin Kırgızın 8 bin 500'ünün Antalya'da ikamet ettiğini söyledi. Omuraliv, 2020 yılında Antalya'da bir konsolosluk açılacağını söyledi. Antalya'nın turizm ve tarımda çok iyi yerlerde olduğunu da belirten Büyükelçi Omuraliv, siyasette 25, belediye başkanlığında da 20 yıllık bir geçmişe sahip olan Başkan Böcek'in de çok tecrübeli bir isim olduğunu dile getirdi.



Antalya hakkında bilgi verdi



Büyükelçi Omuraliv'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek de Antalya'nın turizm, tarım ve ticareti hakkında bilgi verdi. Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 67'sinin Antalya'yı tercih ettiğini belirten Başkan Böcek, böylesi bir kentte hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Böcek, "Yerli turistle birlikte şehrimizi yaklaşık 20 milyon kişi ziyaret ediyor. Bir turistin havuzuyla, duşuyla günde 650 litre su gideri vardır. Her turist 2.5 kilo atık demektir. Biz burada gelen bütün vatandaşlarımızın mutlu ayrılması için, Antalyamızın güzelleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Spor turizminde işbirliği önerisi



Başkan Böcek'in bir diğer konuğu ise Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec oldu. Hırvatistan ve Türkiye'nin bir Akdeniz ülkesi olarak her alanda işbirliğini daha da ileriye taşıması gerektiğinin altını çizen Başkonsolos Zerec, "Antalya'da turizmle birlikte ticaret konusunda da işbirliklerimizin olacağına inanıyorum. Hırvatistan için de turizm çok önemli. Turizm konusunda çok tecrübeli olduğunuzu biliyorum. Bu anlamda sizden neler öğrenebiliriz ve artı olarak biz size neler katabiliriz bunları konuşmak isteriz. Golf turizmi ve spor turizmi konusunda işbirliği yapabiliriz" diye konuştu.



Başkonsolos Zerec'i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek de Antalya hakkında bilgi verdi. Antalya'nın Hırvatistan dahil olmak üzere bütün ülkelerle sosyal, kültürel ve ticaret alanlarında işbirliği içerisinde olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, bu ilişkilerin daha da ileri boyuta taşınması adına her türlü desteğe hazır olduğunun altını çizdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA