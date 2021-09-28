Antalya'ya ekimde 5 ülkeden turist beklentisi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'ya gelen turistin yüzde 70'ini oluşturan ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle aynı dönemde bir araya gelemeyen Rusya, Almanya, Ukrayna, Polonya ve İngiltere pazarları, ekim ayından itibaren kente misafir gönderecek.

Pandemi sürecinde en çok zarar gören sektörlerin başında gelen turizmde, Antalya 2019 yılında toplam turist sayısının yüzde 70'ini oluşturan 5 ana pazar ülkeden bu yıl ilk defa aynı anda turist misafir edebilir duruma geldi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya turizmini yıllardır Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya şeklinde 5 ülkenin sırtladığına işaret ederek, "2019 yılında bu beş ülke, aslan payı Rusya'nın olmak üzere gelen toplam turistin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyordu. Turizm tarihinin en parlak yılı olan 2019'da Antalya'ya gelen toplam 15 milyon 280 bin turistin 10 milyon 331 binini bu beş ülkeden sağladık" dedi.

"Ekim ayında Hırvatistan, Bulgaristan, Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinin devreden çıkması ile sezonun bu en keyifli döneminde Antalya'nın keyfini çıkarmak isteyen en az 1,5 milyon turist gelecektir. Bu da Antalya turizminin en verimli ekim ayı olabilir. 2019 yılının ekim ayında 1 milyon 700 bin misafir Antalya'yı ziyaret etmişti. Eldeki verilere göre Antalya eylül ayını iyimser bir tahminle 7 milyon, ekimi 8,5 milyon, sezonu da 9 milyon ziyaretçi ile kapatacak. Bu rakam 2019'un yarısından biraz fazla, 2020'nin 3 katından biraz az. Yavaş yavaş düzelecek her şey. Araştırmalarıma göre dünyada bu yıl 9 milyon turist sayısına ulaşan maksimum iki tatil destinasyonu olacak. Ülke olarak bütün bu zor şartlara rağmen hala ilk 10'da şehir olarak ilk 3'teyiz."