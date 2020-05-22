Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik araştırma gemisi
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Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik araştırma gemisi

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ares Tersanesi'nin Akdeniz Üniversitesi'ne bağışlayacağı 38 metrelik Arkeolojik Araştırma Gemisi'nin protokolünü imzaladı.

Antalya'ya dünyanın en büyük ikinci arkeolojik araştırma gemisi
22.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:49

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Ares Tersanesi'nin Akdeniz Üniversitesi'ne bağışlayacağı 38 metrelik Arkeolojik Araştırma Gemisi'nin protokolünü imzaladı. Bağışlanacak gemi, dünyanın en büyük 2'nci arkeolojik araştırma gemisi unvanına sahip olacak.

Valilik makamında gerçekleşen Gemi Protokolü İmza Töreni'ne Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ve Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ve beraberindeki heyet katıldı.

Antalya'nın 650 kilometre deniz seyri olan bir şehir olduğunu kaydeden Antalya Valisi Münir Karaloğlu, şöyle konuştu: "Antalya, Türklerin denizcilikle buluştuğu şehir, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Antalya'yı fethiyle başlayan, Alanya'yı fethiyle devam eden tersaneciliğin genlerinde olan bir şehir. Şimdi buna sualtı arkeolojisini de ilave etmeye çalışıyoruz. Akdeniz Üniversitemiz artık sualtı arkeolojisinin önemli merkezlerinden birisi haline geliyor. Artık dünyada da sualtı arkeolojisi teknolojiyle beraber çok gelişiyor. Üniversitemizin elinde bir araştırma gemisi, sualtı arkeolojisinde kullanabileceği içerisinde basınç odasının olduğu bir gemi mutlak ihtiyaçtı. Ares Tersanesi'nin yaptığı bağış teklifi bizi çok mutlu etti. Bu bağış sadece Antalya ve Akdeniz Üniversitesi'nin değil aslında Türkiye'nin sualtı arkeoloji gemisi haline gelecek. Her bakımdan ülkemiz için faydalı olacak. Okyanusu geçme özelliği ile uluslararası başka projelerde de kullanılabilir. Akdeniz'de bizim bilgimiz dışında Osmanlı batıkları yağmalanıyor. Onlara müdahale etme amacıyla da kullanılabilir. Memleketimiz için her bakımdan faydalı bir iş olacak. Üniversitemiz de araç gereç bakımından güçlenmiş olacak."SUALTI ARKEOLOJİSİNDE GELİŞECEĞİZAkdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise, "Üniversitemiz arkeoloji açısından çok güçlü ama sualtı arkeolojisi açısından tüm ülkemiz içinde geçerli olmak üzere bizim üniversitemiz de çok gelişmiş değil. Bu gemi sayesinde bunun daha da gelişeceğini düşünüyoruz Bunlar da güçlü devlet olmanın gerekleri, bu sanat alanında da araştırma alanında da güçlü olacaksınız ki her alanda güçlü olasınız. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.'ARKEOLOJİYE YENİ BOYUT KAZANDIRACAK'Türkiye'nin en güzide kentlerinden olan Antalya'ya kabiliyeti yüksek bir gemi kazandırmanın mutluluk ve gururunu yaşadıklarını belirten Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ise, "Gemimiz, yapacağı çalışmalarla arkeolojiye yeni bir boyut kazandıracak, gençlerimize arkeoloji bilimini çekici hale getirecektir. Anadolu'muzda Selçuklulardan başlayarak ve sonrasında devam eden henüz keşfedilmemiş gemi kalıntılarını bulup tarihimize ışık tutacağına inanıyoruz" dedi.5 bin yıldır denizciliğin var olduğunu belirten Akdeniz Sualtı Kültür Mirası Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz de, "Bizim amacımız denizden çıkan eserleri korumak ve onarım faaliyetlerini bu mükemmel gemiyle gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı.BAĞIŞLANACAK GEMİNİN ÖZELLİKLERİ

38 metre uzunluğu ve her türlü okyanus sularını geçebilme özelliğiyle dünyanın ikinci büyük arkeolojik araştırma gemisi olma özelliği taşıyan geminin, atık su kapasitesi 3 bin 800 litre iken, tatlı su kapasitesi 8 bin litre. 60 bin litre yakıt kapasitesiyle yakıt ikmali yapmadan 6 bin deniz mili yol alabilen arkeolojik araştırma gemisi 14 deniz mili hıza ulaşabiliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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