Antalya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
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Antalya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Antalya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
05.05.2020 00:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 00:10

Antalya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Antalya'nın Aksu İlçesi'ne akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda zarara neden oldu.

Antalya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

ANTALYA - Antalya'nın Aksu İlçesi'ne akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda zarara neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden üretici, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, üzümler ziyan oldu" dedi.

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentin merkez ilçelerinde Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde doluya dönüşen yağış vatandaşları korkuttu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. O anları cep telefonuyla kaydeden bir üretici, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, üzümler ziyan oldu" dedi.

Antalya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İHA

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