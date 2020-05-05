Antalya'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Antalya'nın Aksu ilçesine akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda zarara neden oldu.

Antalya'nın Aksu ilçesine akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ekili alanlarda zarara neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden üretici, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, üzümler ziyan oldu" dedi.

Antalya'da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentin merkez ilçelerinde Aksu İlçesi'ne bağlı Karaöz Mahallesi'nde doluya dönüşen yağış vatandaşları korkuttu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, ekili alanlara zarar verdi. O anları cep telefonuyla kaydeden bir üretici, "Ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor, üzümler ziyan oldu" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA