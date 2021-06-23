Antalya'ya bugün uçakla 13 bin Rus turist gelecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona ermesiyle Antalya'ya bugün 41 uçakla 13 bin 143 turistin geleceği bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona ermesiyle Antalya'ya bugün 41 uçakla 13 bin 143 turistin geleceği bildirildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, AA muhabirine, sosyal mesafe, hijyen gibi Kovid-19 tedbirlerine daha fazla dikkat etmek amacıyla iki terminalde de hizmet verdiklerini söyledi.

Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla hava yolu trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladığını belirten Varol, "Dış hatlarda bugün planlanan 184 uçuşun 41'inin Rusya'dan olması öngörülüyor. Bugün yurt dışından kente gelecek 51 bin 729 kişinin 13 bin 143'ü Rusya'dan. Rus misafirlerin gelmesiyle havalimanındaki hareketlilik arttı. İlerleyen günlerde bu yoğunluğun daha da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Varol, ilerleyen günlerde gerek uçuş gerekse yolcu sayısında artış beklediklerine işaret ederek, geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını vurguladı.

Dünyanın dört bir tarafından turist çeken ve Ruslar için "vazgeçilmez destinasyon" olarak görülen Antalya'ya Moskova'dan ilk turist kafilesi dün sabah gelmiş, gün içinde ise Rusya'dan 44 uçak Antalya Havalimanı'na inerek kente 12 bin 200 yolcuyu taşımıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin