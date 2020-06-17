Antalya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı'dan Balıkesir'e veda mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Antalya Valisi olarak atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, veda mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Antalya Valisi olarak atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, veda mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı mesajında, geldiği günden beri Balıkesir'de her kurum ve kuruluşa pozitif ayrımcılık yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Eğitimin olmazsa olmaz önceliği arasında yer aldığını vurgulayan Yazıcı, çocukların sağlıklı ve eğitimli bir şekilde yetişmelerinde emeği geçen başta okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve zengin kültürü olan tüm Balıkesirlilere teşekkür etti.

Yazıcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki görevlerimizde insanlıkla ilgili ne yapılması gerekiyorsa bize ihtiyaç duyulduğunda sonuna kadar hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Burada sadece görev icra etmedim, çok önemli dostluklar kurdum. Nerede Balıkesir ismi geçerse bu şehrin tanıtımı ve gelişmesi için enerjimi harcayacağımın sözünü veriyorum. Bu onurlu, şerefli görevi 4 yıl yapma fırsatını bana veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız olmak üzere, bakanlarımıza ve tüm devlet büyüklerimize, tüm Balıkesirli hemşehrilerime arzı veda ederim. Balıkesir'de hoş bir seda bırakmış olma temennisiyle tüm vatandaşlarımıza varsa hakkımı helal ediyor, onlardan da bana olan haklarını helal etmelerini istirham ediyorum."

Kaynak: AA