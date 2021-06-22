Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
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Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu

Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya'da turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürdü.

Türkiye ile Rusya arasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasının ilk gününde turizm kenti Antalya'da turistler deniz kum ve güneşin keyfini sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan ayında Rusya tarafından Türkiye yönelik uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla, bugün itibariyle Antalya'ya yeniden uçuşlar başladı.

Rusya'nın Moskova kentindeki Vnokovo Uluslararası Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak saat 5.40'ta Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Kente uçuşlar gün boyu aralıksız devam ediyor. Servislerle beş yıldızlı otellerden Nirvana Cosmopolitan'a yerleşen turistlerin ilk adresi ise deniz oldu. Akdeniz'in mavi sularında kulaç atan Rusların bazıları da şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Bazı turistler ise su sporları ile ilk günden adrenalin yaşadı. Otel yönetimi ise güvenli turizm modeli çerçevesinde misafirlerini pandemiye yönelik alınan tedbirlerler ışığında ağırlıyor.

"ARTAN İVMEYLE RUS TURİST YOĞUNLAŞACAK"

Nirvana Hotels Ceo'su Korhan Alşan, Rusya'nın kısıtlamaları kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, öngörülerinde de 15 Haziran ile 15 Temmuz arasında pazarın açılmasını zaten beklediklerini hatırlattı.

Rusya pazarının hem Antalya hem de Türkiye'nin ana kaynaklarından olduğunun altını çizen Alşan, "İki senedir Rus misafirlerin çoğunun Türkiye'ye gelmemiş olması bir talep patlamasını işaret ediyor. Rusya'daki sektör temsilcilerinin de benzer yönde açıklamaları var. Artan ivmeyle Antalya bölgesinde Rus turist yoğunlaşacaktır. Sezon kısmı olarak uzayabilir. 2020'de gelen sayının bu sezon iki katından az olmayacağını düşünüyorum. Avrupa pazarında da canlanma var. Almanya'dan da akış başladı. Bunlar sevindirici gelişmeler. Geçen yıl ağustos ayından itibaren canlılık yakalayabilmiştik. Bu sene mayıs itibariyle biz tesislerimizi açtık. İlk veriler pozitif yönde ilerliyor. Dün itibariyle Rus rezervasyonlarından iki katından fazla artış var" diye konuştu.

"GÜZEL BİR SEZON OLACAK"

Rusların Antalya'ya karlı bir özlemi olduğunu ifade eden Korhan Alşan, "Antalya Rusların yazlık memleketi konumunda. Bizde onları ailemizin bir paçası olarak görüyoruz. Bizde onları ağırlamaktan son derece memnunuz. Antalya turizmdeki farklılıklarıyla bizi rakipsiz konuma koyuyor. Ruslar Antalya'yı özlemiş. Tur operatörlerinden aldığımız veriler güzel bir sezonun olacağını işarete ediyor" dedi.

"İKİ KATI TALEP"

Günlük gelen rezervasyon sayılarının iki katına çıktığını dile getiren Alşan, ertelenen rezervasyonların yansımasıyla bir hafta sonra 4-5 katlık bir artışı otellerinde gözlemlediğini belirtti.

Alşan, pandemi seyrinde istikrar yakalandıkça, yakın olan rezervasyonların ilerleyen aylara kasım, aralıka kayacağını sözlerine ekledi.

"SEVİNDİK"

Havalimanına 10 kilometre uzaklıktaki Lara Turizm Merkezi'ndeki Nirvana Cosmopolitan Otel'de konaklayan turistlerden Victoria Mazunina, Antalya'ya 11 günlüğüne tatile geldiklerini söyledi.

Pandeminin azalması ve uçuşların artmasıyla Antalya'ya geldiklerini dile getiren Mazunina," Kısıtlamaların gevşetilme kararına çok sevindik. Bu yıl tatil için Antalya'ya gidemeyeceğimiz için üzülmüştük. Buranın denizini, kumunu, güneşini ve verişen hizmetini seviyoruz. Tatilimizi Antalya'da geçirdiğimiz için sevinçliyiz" dedi.

(İsa Akar-Ahmet Serdar Eser/İHA)

Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu
Antalya'ya akan Rus turistlerin ilk adresi deniz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
2 aylık uçuş kısıtlaması sona erdi! Ruslar Antalya'ya akın etti
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