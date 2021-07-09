Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi
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Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 256 arttı Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ocak ayından bugüne kadar Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti.

Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi

Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı yüzde 256 arttı

ANTALYA - Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Ocak ayından bugüne kadar Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti. 2020 yılı Temmuz ayının ilk 8 günü itibariyle 31 bin 428 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da 2021 yılı Temmuz ayının ilk 8 gününde 450 bin 991 turist geldi.

Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı ve Akdeniz'in en önemli turistlik yerlerinden biri. Ağırladığı turist sayısı bakımından turizmin başkenti olarak nitelendirilen kentte 2021 yılının turizm verileri yüzleri güldürmeye başladı. Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, korona virüs salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor. Salgın tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin alındığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli şekilde tatil yapabiliyor.

"Ocak ayından bugüne yıllık artış oranı yüzde 256,3"

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilerine göre, Ocak ayından bugüne kadar Antalya'ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti. 2020 yılı Temmuz ayının ilk 8 günü itibariyle 31 bin 428 kişinin ziyaret ettiği Antalya'da 2021 yılı Temmuz ayının ilk 8 gününde 450 bin 991 turist ziyaret etti. Alınan verilere göre Ocak ayından bugüne Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 256,3 arttı.

"En çok turist Rusya'dan"

Ocak - Haziran dönemleri arasında Antalya' en çok turist 439 bin 209 ile Rusya oldu. Rusya'yı, 429 bin 366 misafirle Ukrayna, 145 bin 444 kişiyle Almanya ve 90 bin 739 turistle Polonya takip etti. 1 - 8 Temmuz arası Rusya'dan Antalya'ya gelen uçak sayısı 644 olurken bu uçuşlarla 174.808 Rus turist geldi.

Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi
Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi
Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi
Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Antalya'ya 7 ayda 2 milyondan fazla turist geldi - Haberler Ekonomi
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