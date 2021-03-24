Antalya'ya 5 yeni ambulans tahsis edildi
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Antalya'ya 5 yeni ambulans tahsis edildi

24.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:57
Antalya'ya 5 yeni ambulans tahsis edildi

Sağlık Bakanlığınca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne tam donanımlı 5 yeni ambulans tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığınca, Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne tam donanımlı 5 yeni ambulans tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Dr. Ünal Hülür, tahsis edilen araçların anahtarlarını 112 İl Ambulans Sevisi Başhekimliğine teslim etti.

Yeni ambulansların hayırlı olmasını dileyen Hülür, "Vatandaşlarımıza en kaliteli ve en hızlı hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yeni gelen ambulanslarla birlikte ilimiz genelinde bakanlık bünyesinde hizmet veren ambulans sayımız 108'e çıkmıştır." dedi.

Ambulansların tahsis edilmesinde ve bugüne kadar sağlık alanında yapılan yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür eden Hülür, salgın döneminde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına da şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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