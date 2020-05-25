Antalya'ya 4 ayda gelen turist sayısı salgın nedeniyle 500 binde kaldı
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Antalya'ya 4 ayda gelen turist sayısı salgın nedeniyle 500 binde kaldı

TURİZMDE geçen yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, bu yılın ocak ve şubat aylarında da en yüksek rakamlarına ulaşırken, mart ayı başlarında tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle dibe vurdu.

Antalya'ya 4 ayda gelen turist sayısı salgın nedeniyle 500 binde kaldı
25.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:28

TURİZMDE geçen yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya, bu yılın ocak ve şubat aylarında da en yüksek rakamlarına ulaşırken, mart ayı başlarında tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle dibe vurdu. Dört ayda gelen turist sayısı yüzde 67.2'lik düşüşle 511 bin 496 olarak açıklandı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), ocak-nisan ayları arasındaki 4 aylık dönemde Antalya'ya gelen turist sayılarını açıkladı. Bu yılın ocak ve şubat aylarında tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşan turist sayıları, Mart ayının ilk 10 günlük döneminde de rekor artışla devam ederken, ay ortasından itibaren tüm uçuşların durdurulması üzerine sıfıra indi.

AKTOB'un verilerine göre, ocak-nisan döneminde Antalya'ya gelen turist sayısı 511 bin 496 kişi oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 560 bin turist gelirken, yaşanan kayıp yüzde 67.2 olarak açıklandı.AYLARA GÖREVerilere göre ocak ayında 186 bin 225 turist sayısı ve yüzde 30.8'lik artışla, 2020 yılının ocak ayı, tüm yılların en yüksek turist sayısı oldu. Şubat ayında ise Antalya'ya yüzde 30'luk artışla 202 bin 769 turist geldi. Şubat ayı da bu sayıyla tarihi rekor kırdı. Mart ayının da çok iyi başladığı Antalya turizmi, koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması ve ülkelerin birbiriyle sınırlarını kapatması üzerine ay ortalarından itibaren tamamen durdu. Mart ayında gelen turist sayısı 122 bin 502 olurken, nisan ayı sıfır çekti.İLK BEŞ ÜLKE

Dört aylık verilere göre, en çok turist gelen ülke Rusya oldu. Geçen yıl 441 bini aşkın Rus turist ağırlayan Antalya'da, bu yıl Rus turist sayısı yüzde 67 düşüşle 145 bin 405 kişi oldu. İkinci Almanya'dan yüzde 64.4'lük düşüşle 128 bin 23 turist geldi. Üçüncü İngiltere'den yüzde 71.7 düşüşle 28 bin 794 turist geldi. Dördüncü Polonya'dan yüzde 70 düşüşle 14 bin 987, beşinci İsrail'den yüzde 64 düşüşle 13 bin turist geldi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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