Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağdı (4)

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - YILLAR SONRA KAR SEVİNCİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün tahmininin ardından saat 04.00 itibarıyla kar yağışı, Antalya'nın Kaş ilçesinden başlayarak şehir merkezine doğru yöneldi. Saat 08.00 itibarıyla kent merkezine, yıllar sonra kar yağdı. Lapa lapa yağan kar, Antalyalıları heyecanlandırdı. Bazı vatandaşlar, araçlarından inerek kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan 2 bin 500 kilometre yayla yolu ve 3 bin 500 kilometre grup yolunda çalışmalar aralıksız sürerken, ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Antalya'yı Fethiye'ye bağlayan Yuva yayla yolundaki çalışmaları yerinde takip eden Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yüksek kesimlerde çok sayıda küçükbaş hayvanın çobanlarla yaşadığına dikkat çekerek, yem ve saman ihtiyacı için yolların açık kalması gerektiğini vurguladı.