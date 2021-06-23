Antalya'ya 2 günde 20 bin Rus turist geldi
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Antalya'ya 2 günde 20 bin Rus turist geldi

Antalya'ya 2 günde 20 bin Rus turist geldi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

RUSYA'nın uçuş yasağını 22 Haziran itibarıyla kaldırmasının ardından Antalya'ya 2 günde 20 bin turist geldi.

RUSYA'nın uçuş yasağını 22 Haziran itibarıyla kaldırmasının ardından Antalya'ya 2 günde 20 bin turist geldi.

Rusya'nın uçuş yasağını kaldırmasıyla birlikte ülkeden charter uçuşlar, 22 Haziran itibarıyla başladı. Günlük uçuş ve yolcu sayıları da hızla artışa geçti. Salı günü Antalya Havalimanı'na dış hatlardan toplam 155 uçak inerken, 27 bin 787 turist geldi. Bu uçuşların 29'u Rusya'dan gerçekleşti ve 6 bin 862 Rus turist, Antalya'ya tatile geldi. Çarşamba günü ise dış hatlardan toplam uçak sayısı 184'e ulaşırken, bu uçuşlarla kente gelen turist sayısı da 51 bin 729 oldu. Bu uçuşların 41'i Rusya'dan yapılırken, toplam 13 bin 143 Rus turist geldi. 

UÇUŞ PROGRAMLARI ARTIYORRusya'nın uçuş yasağını kaldırması üzerine ülkedeki tur operatörleri ve hava yolu şirketleri de Türkiye'ye uçuş programlarını açıklamaya başladı. Rusya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Aeroflot'tan Türkiye'ye ek seferler koyulacağı duyuruldu. Rusya'nın en büyük hava yolu şirketlerinden S7 Airlines, Moskova- Antalya uçak seferlerine 10 Temmuz itibarıyla başlayacağını, Antalya Havalimanı'na 10 Temmuz'dan itibaren her gün 1 uçuş yapılacağını açıkladı. Düşük maliyetli Rus hava yolu şirketi Pobeda ise 1 Temmuz'dan itibaren Moskova'dan Antalya Havalimanı ve Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na günde 2 uçak seferi düzenleneceğini açıkladı.

Sektör temsilcilerine göre, eylül sonuna kadar Rusya'dan Akdeniz ve Ege kıyılarına 3 milyon turist gelmesi bekleniyor.


Antalya'ya 2 günde 20 bin Rus turist geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

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