ANTALYA Vinç sepetinde evlilik teklifi

Vinç sepetinde evlilik teklifi

Antalya'da Eren Mutlu (26), kiraladığı vincin sepetinde ikinci kata çıkarak kız arkadaşı Elif Naz'a (21) evlilik teklifinde bulundu.

Antalya'da oturan Eren Mutlu, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşına evlilik teklif etmek için ilginç bir yola başvurdu. Mutlu, kiraladığı vinçle birlikte kız arkadaşının Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Mutlu'ya sürpriz konusunda yardımcı olan iki arkadaşı evin önünde 'Seni seviyorum' yazılı pankart tutarken, iki arkadaşı da evin karşısındaki apartmanın çatısından 'Benimle evlenir misin' yazılı pankartı sallandırdı.

Sürpriz teklif için yapılan hazırlıklar tamamlanınca Mutlu, elinde çiçekle vincin sepetine binerek, kız arkadaşı Elif Naz'ın ikinci kattaki evine doğru yükseldi. Arkadaşlarının çağırması üzerine balkona çıkan Naz, vinç sepeti içerisinde erkek arkadaşını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bu sırada sokak üzerindeki bir araçta müzik açılırken, sokağın diğer köşesinde ise havai fişekler patladı.

Elindeki çiçek buketini kız arkadaşına veren Mutlu, cebinden yüzüğü çıkardı. Mutlu, Naz'a Benimle evlenir misin diye sorduğu sırada aşağıdakiler alkışlamaya başladı. Evet cevabını alan Mutlu, yüzüğü Naz'ın parmağına taktı. Daha sonra aşağı inen çift, mutluluklarını arkadaşlarıyla paylaştı.

'Evet' cevabını aldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Eren Mutlu, Farklı bir teklif yapmak istedim. Kimler ne yapmış diye internetten araştırma yaptım. Arkadaşlarımla da bu konuyu görüştük. Buna benzer teklifler daha önce yapılmış ancak bizimki daha farklı oldu. Sanırım oldu ve evet cevabını alabildim dedi.

Bu şekilde bir teklif beklemediğini söyleyen Elif Naz ise Böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmemiştim. Balkonda birden karşımda görünce çok şaşırdım. Çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA