Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı-7326 Sayılı Kanun Kamu Spotu

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı-7326 Sayılı Kanun Kamu SpotuT. C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri, Strateji ve Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup MüdürlüğüBaşkanlığımızın mükellef odaklı hizmet anlayışı ile mükelleflere verilen hizmetin en iyi...

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı-7326 Sayılı Kanun Kamu SpotuT. C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri, Strateji ve Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup MüdürlüğüBaşkanlığımızın mükellef odaklı hizmet anlayışı ile mükelleflere verilen hizmetin en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çağın getirdiği teknolojik imkanlardan yararlanarak vergi ödevlerinin yerine getirilmesi sürecinin kolaylaştırılması yönündeki çalışmaları devam etmektedir. 7326 sayılı "Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 09. 06. 2021 tarih 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yine aynı Kanunun hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştır. Söz konusu Karar üzerine, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak için 30/09/2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunulması ve yapılandırılan alacaklara ilişkin peşin veya ilk taksit ödemesinin 01/11/2021 tarihi bitimine kadar (31/10/2021 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle) yapılması gerekmektedir. Yukarıda yapılan açıklamalara istinaden, Gelir İdaresi Başkanlığımızca hazırlanan ve aşağıda videosu bulunan "Kamu Spotu" tüm kamuoyu ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kaynak: Habermetre